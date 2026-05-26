Guzzanti intervista Albanese: sanzioni "Usa e getta", sospesa sospensione

Roma, 26 mag. (askanews) - "Siamo venuti fino in Tunisia per festeggiare e anche per intervistare Francesca Albanese, uscirà a breve una lunga e articolata intervista. Siamo qui per festeggiare la sospensione delle sanzioni ed oggi è uscita la notizia che gli Stati Uniti hanno sospeso la sospensione": esordisce così in un video pubblicato sul suo profilo Instagram l'attrice e regista Sabina Guzzanti mentre intervista la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Titolo del post "sanzioni Usa e getta".

É uscita la notizia "che l'amministrazione americana ha fatto ricorso contro l'ordine di sospensione delle sanzioni richiesto dal giudice", precisa Albanese.

"E siccome abbiamo l'impressione che le notizie su Francesca Albanese in Italia vengono date con un po' di malizia e approssimazione, spieghiamo che non sono gli Stati Uniti che ci hanno ripensato", ribadisce Guzzanti.

"Quello che so è che il governo americano ha fatto appello e adesso automaticamente dovrebbe scattare la sospensione della sospensione. Ci vogliono 15 giorni affinché il giudice d'appello si pronunci. Continuo ad avere fede nel sistema della giustizia. la saga non è finita", conclude Albanese.

Secondo un'ordinanza emessa venerdì 22 maggio, un collegio di tre giudici della Corte d'Appello degli Stati Uniti del Distretto di Columbia ha sospeso l'ordinanza del tribunale di grado inferiore che aveva bloccato le misure annunciate dal segretario di Stato americano Marco Rubio. La sentenza della corte d'appello consente a Washington di "attuare e far rispettare" la designazione di Albanese come cittadina straniera soggetta a sanzioni mentre la corte esamina il ricorso d'urgenza del governo.