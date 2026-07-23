Guterres: situazione in Medio Oriente sull'orlo dell'inimmaginabile

Roma, 23 lug. (askanews) - La situazione nel Medio Oriente in guerra è "fuori controllo" e "sull'orlo dell'inimmaginabile". È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza.

"La situazione è fuori controllo. È sull'orlo dell'inimmaginabile. La regione è sprofondata in un ciclo di confronti che continua ad ampliarsi. Una crisi alimenta la successiva. Un'escalation ne provoca un'altra", ha detto Guterres.

"Mentre questa dinamica si diffonde, gli obiettivi politici vengono sempre più oscurati dal confronto stesso. È tempo di fare un passo indietro", ha aggiunto.