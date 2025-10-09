ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

Guterres (Onu): pieno sostegno all'accordo raggiunto per Gaza

Milano, 9 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra di Gaza a rispettare pienamente l'accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a cogliere le opportunità che offre.

"Esorto tutte le parti a rispettare pienamente i termini dell'accordo e a sfruttare appieno le opportunità che offre", ha detto ai giornalisti alle Nazioni Unite.

Guterres ha anche chiesto che "tutti gli ostaggi" siano "rilasciati con dignità", mentre l'Onu - ha sottolineato - è pronta a fornire il suo pieno sostegno all'attuazione dell'accordo.

ESTERI
4
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi