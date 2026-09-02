Guterres: lotta contro riscaldamento clima è battaglia per l'umanità

Milano, 2 set. (askanews) - La lotta contro il riscaldamento climatico è "la lotta per l'umanità". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres annunciando che l'impegno preso dai leader mondiali 10 anni fa a Parigi di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius al momento è una promessa non mantenuta.

"L'umanità sta superando il limite per evitare la catastrofe climatica", ha detto ricordando che "Siamo destinati a superare il limite di 1,5 gradi entro i prossimi anni, e il caldo torrido di quest'estate, i devastanti incendi e le inondazioni mortali sono un monito di ciò che ci aspetta."

L'ultima estate con temperature record in Europa, ondate di calore ricorrenti, incendi con estensioni record, è solo l'inizio. Ma possiamo ancora intervenire, aggiunge Guterres.

"Ma possiamo ancora riportare il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi entro la fine del secolo. Dobbiamo fare in modo che il superamento di tale soglia sia il più piccolo e breve possibile, limitando l'aumento delle temperature e la durata del loro superamento".