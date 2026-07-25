Guterres in Siria, a Damasco l'incontro con il presidente al-Sharaa

Damasco, 25 lug. (askanews) - Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è stato ricevuto dal presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, dopo il suo arrivo a Damasco in quella che è la prima visita ufficiale di un Segretario generale Onu in Siria in 17 anni, dal 2009, inizio della guerra civile nel Paese.

In un post su X al suo arrivo a Damasco, Guterres ha scritto che si tratta di una "visita di solidarietà", aggiungendo: "Il mio messaggio è chiaro: l'Onu è al fianco della Siria in questo momento cruciale e mi appello alla comunità internazionale perché non risparmi alcuno sforzo per sostenere il popolo siriano".