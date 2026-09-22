ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Guterres: in Cisgiordania lo "spettro della pulizia etnica"

Nazioni Unite, 22 set. (askanews) - Le violenze, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata compromettono le prospettive di pace e sollevano lo "spettro della pulizia etnica". È l'allarme del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, intervenuto in apertura del dibattito dell'Assemblea generale a New York.

"Intanto, le violenze, gli sfollamenti e l'espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno spianando con i bulldozer la strada verso la pace - afferma Guterres - e sollevando lo spettro della pulizia etnica. Non possiamo permettere che la soluzione dei due Stati scompaia davanti ai nostri occhi".

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