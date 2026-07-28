Guterres depone fiori sul monumento dedicato ai caschi blu a Cipro

Nicosia, 28 lug. (askanews) - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha deposto una corona di fiori al monumento dedicato ai caschi blu dell'ONU presso il Palazzo Ledra, situato nella zona cuscinetto della capitale, Nicosia.
Guterres poi ha avuto un colloquio con il leader dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), Tufan Erhurman, dopo un precedente incontro con il suo rivale, il presidente cipriota Nikos Christodoulides della Repubblica di Cipro. Si tratta della prima visita di un segretario generale delle Nazioni Unite nell'isola mediterranea divisa dalla visita di Ban Ki-moon nel 2010.