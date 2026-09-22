ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Guterres: compagnie petrolifere trattano l'atmosfera come una fogna

Roma, 22 set. (askanews) - Le principali compagnie petrolifere mondiali stanno trattando l'atmosfera come una "fogna a cielo aperto", ha affermato il Segretario generale dell'Onu, Antònio Guterres, in un duro attacco durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Guterres ha detto che i principali responsabili dell'inquinamento a livello mondiale hanno la responsabilità di fare di più per mitigare gli effetti della crisi climatica e i danni da loro stessi causati e ha definito il cambiamento climatico una minaccia esistenziale, al pari dell'intelligenza artificiale incontrollata e delle armi nucleari.

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