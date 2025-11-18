ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

Guido Barilla: in Usa sta andando bene, vantaggio competitivo esser lì

Parma, 18 nov. (askanews) - Negli Usa "stiamo andando molto bene: abbiamo prodotti molto solidi, marchi riconosciuti e forti attività produttive nei Paesi dove operiamo anche nel continente Americano. Proseguiamo il nostro percorso in modo molto positivo". A parlare è Guido Barilla presidente del gruppo alimentare di Parma che, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro di ricerca e sviluppo a Parma, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che gli chiedevano di un eventuale impatto dei dazi americani sulla pasta per l'azienda. Barilla produce pasta negli Stati Uniti dal 1999 quando è stato inaugurato il primo stabilimento in Iowa.

"Produrre alimenti nei Paesi dove i consumatori e le persone accolgono i prodotti è sempre un vantaggio competitivo - ha aggiunto il presidente Barilla - La nostra politica industriale è quella di stare vicino ai mercati e di essere pronti con materie prime e qualità di prodotto, con le nostre tecnologie per rispondere alle esigenze dei mercati locali. È una storia lunga quella di Barilla che ha ormai decenni di lavoro alle spalle e noi continueremo in questo percorso".

