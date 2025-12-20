ULTIME NOTIZIE 20 DICEMBRE 2025

Guglielmo Maggini vince il Talent Prize 2025 con "Titano mio"

Roma, 20 dic. (askanews) - E' Guglielmo Maggini il vincitore del Talent Prize 2025. La sua opera "Titano mio", una scultura in ceramica e resina, fonde il sapere tecnico e artigianale con una sensibilità contemporanea. Con la serata di premiazione si è aperta anche la mostra dedicata ai finalisti del Talent Prize 2025, che sarà fino al 18 gennaio 2026 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Guido Talarico, ideatore del premio e fondatore di Inside Art ha spiegato: "Questo 18esimo anno, che è l'anno della maggiore età e quindi della consapevolezza, e la nostra consapevolezza è quella di vivere in un Paese ricco di talenti. Il nostro premio nasce proprio con questa missione, di valorizzare il talento italiano, i giovani artisti e farli crescere fuori dall'Italia anche".

La mostra presenta al pubblico le opere del vincitore Guglielmo Maggini, dei nove finalisti e dei premi speciali dell'edizione, offrendo una ricca panoramica sulla ricerca artistica contemporanea in Italia. Il vincitore ha raccontato così la sua opera: "L'obiettivo dell'opera è quello di riattivare il rapporto che c'è tra le forme dimenticate di un archivio, le forme ereditate dai nostri padri, in termini anche di quel passaggio di consegne che è all'interno dell'artigianato, in un gioco di forme che mira a riprendere vita, a ridare un nuovo senso, un nuovo equilibrio".

