Roma, 18 nov. (askanews) - "Siamo entrati in una fase nuova, più evoluta, più pervasiva, più insidiosa, di cui dobbiamo essere pienamente cosapevoli", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante l'informativa urgente del governo sulla guerra ibrida e cognitiva alla Camera.

"Non si tratta solo di generare timori e paure, la guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e attraverso il pensiero i comportamenti di un singolo, di un gruppo, di un'intera popolazione. Si suggerisce cosa pensare, quali idee fare nostre, di chi fidarci e di chi diffidare" ha spiegato Crosetto, aggiungendo che "lo fa in modo che quelle idee ci sembrino nate da noi". "Il bersaglio non è un ponte o una centrale elettrica o un reparto militare è la mente delle persone" ha sostenuto Crosetto.