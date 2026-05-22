Guardiola annuncia l'addio al City: sono stati 10 anni incredibili

Manchester (Regno Unito), 22 mag. (askanews) - Dopo dieci anni sulla panchina del Manchester City, Pep Guardiola ha annunciato il suo addio. Il tecnico catalano chiude un ciclo che ha cambiato la storia del club inglese, tra trofei, record e innovazioni tattiche. "Sono davvero soddisfatto, felice e orgoglioso. È stata, direi, forse l'esperienza della mia vita. Altrimenti non sarebbero stati dieci anni. Non potrei essere più grato per tutto l'amore e l'affetto che ho ricevuto in questi giorni e per tantissimi anni", ha dichiarato Guardiola. "È arrivato il momento. Non è una decisione presa da un giorno all'altro, è un processo che sentivo da tempo. Il club ha sempre rispettato questa scelta in modo incredibile. Dopo tanti anni con partite ogni due giorni, sento il bisogno di vivere la mia vita e vedere cosa succederà. Dieci anni sono tanti e credo che il club abbia bisogno di un nuovo allenatore, di una nuova energia con questi giocatori incredibili e di iniziare a scrivere un altro capitolo", ha concluso il tecnico catalano.