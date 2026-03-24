Guanciale e Puccini a "Scuola di seduzione" nel film di Carlo Verdone

Roma, 24 mar. (askanews) - Carlo Verdone ha annunciato che con il suo prossimo film tornerà nei cinema ma per ora, dopo il successo di "Vita da Carlo", arriva sempre su Paramount+ con un film che ha diretto e interpretato, "Scuola di seduzione", dall'1 aprile.

La protagonista di "Emilia Perez" Karla Sofìa Gascòn Ruiz interpreta la love coach di Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, che portano sullo schermo personaggi molto diversi fra loro ma accomunati da insicurezze e fragilità affettive. Nel corso del film ognuno capirà quale è la sua vera sfida personale in amore. "Serve, appunto, credere un poi più in sé stessi, non aver paura di esprimersi. - ha detto Puccini - E allora riappropriarsi di questa confidenza con noi stessi e di saperci leggere dentro e capire quello che realmente vogliamo aiuta a fare le scelte giuste".

I protagonisti del film più che imparare a sedurre sembra abbiano bisogno di imparare ad amarsi e ad amare. Guanciale ha sottolineato: "Di sicuro un percorso di educazione affettiva, che non può essere fatto solo nelle famiglia ma va fatto a scuola, è un primo passo obbligato, io creso, per cominciare a uscire fuori da certe pastoie".

Il tono del film di Verdone è sempre dolce amaro, una commedia sentimentale con guizzi comici. "E' stato un set fantastico perché lui ci tiene a creare un clima che fa bene alla commedia - ha raccontato Puccini - per esempio prima di ogni scena leggevamo la scena e lui interpretava un po' tutti i ruoli e io dentro di me dicevo 'ma io non la farò mai bene Giuliana come la fa lui'. Dovrebbe farli tutti lui perché chiaramente ha i tempi perfetti, ha questa comicità devastante e quindi ti aiutava, tanto".