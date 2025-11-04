ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2025

Gualtieri depone mazzo di fiori in memoria dell'operaio morto ai Fori

Roma, 4 nov. (askanews) - "Siamo qui oggi a esprimere il cordoglio mio personale di tutta l'amministrazione e di tutta la città perché i romani hanno seguito un grande partecipazione a questa tragedia, per la scomparsa di questo lavoratore". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della deposizione di un mazzo di fiori alla Torre dei Conti, crollata ieri provocando la morte di un operaio 66enne.

"Naturalmente per questo - ha continuato - abbiamo anche disposto una giornata di lutto cittadino per domani, credo doverosa".

