Gualtieri ad Atreju: vi auguro una bella festa vivace, democratica

Roma, 6 dic. (askanews) - "Io penso che la democrazia ha bisogno di istituzioni che sanno collaborare, anche nelle diversità e che assumono il tema della rappresentanza di tutti i cittadini e quindi indipendentemente dal colore politico, penso che come abbiamo fatto e stiamo facendo per esempio col Giubileo, collaboriamo per il bene dei cittadini. Ma al tempo stesso però, perché questa è una democrazia che ha bisogno della vivacità, delle differenze nella democrazia, nella partecipazione, c'è bisogno di partiti politici che devono essere radicati, che devono essere orgogliosi della loro identità e che devono quindi avere luoghi e sedi in cui esprimersi e poi anche confrontarsi tra di loro". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo all'apertura dell'edizione 2025 di Atreju, kermesse - in questo caso natalizia - di Fratelli d'Italia. "Servono entrambe le cose, io sono un affezionato alle feste di partito, sono naturalmente affezionato a quelle del mio partito e di quelli che l'hanno preceduto perché ho iniziato vendendo le coccardine alle feste dell'Unità quando avevo sette anni e quindi so che c'è anche una bellissima dimensione proprio di orgoglio, di appartenenza, di militanza e le feste sono un momento importantissimo perché cementano questo e al tempo stesso però lo fanno nel confronto con le altre idee politiche. Quindi da avversario politico ma da sindaco di tutte le romane e di tutti i romani che collabora con tutte le istituzioni per il bene dei cittadini, vi auguro una bella festa vivace, democratica, appassionata e sarà uno dei momenti e delle sedi dove confrontarci perché questo è quello che rende un paese forte e serio, istituzioni che sanno rappresentare tutti i cittadini e un dibattito animato da veri partiti radicati nella società, partiti che vogliono confrontarsi con gli altri ma che sono anche orgogliosi della parzialità del proprio punto di vista", ha aggiunto.

