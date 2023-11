Gruppo di 70 cittadini russi lasciano Gaza tramite l'Egitto

Roma, 13 nov. (askanews) - Immagini diffuse dal ministero degli Esteri russo mostrano connazionali che si imbarcano su un aereo del ministero per le emergenze russo in Egitto. Secondo un comunicato del ministero, "un aereo con a bordo cittadini russi è decollato per Mosca". Il gruppo - composto da 70 cittadini russi e familiari - ha attraversato il confine egiziano ed è stato accompagnato via terra fino al Cairo. Secondo il ministero, l'evacuazione dei cittadini russi proseguirà "fino a quando tutti i connazionali che si sono rivolti alle istituzioni straniere russe per chiedere aiuto avranno lasciato l'area".