ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Grosso incendio a Chernobyl dopo schianto drone, radiazioni nei limiti

Chernobyl (Ucraina), 8 mag. (askanews) - I vigili del fuoco ucraini stanno lavorando per spegnere un incendio boschivo intorno Chernobyl, dove nel 1986 avvenne il più grosso incidente nucleare civile della storia. Le fiamme si sono propagate all'indomani dello schianto di un drone vicino alla centrale nella zona di esclusione, un'area di oltre 4mila chilometri disabitata perché ritenuta non sicura. L'inncendio interessa circa 1.000 ettari.

Al momento i servizi di sicurezza ucraini hanno fatto sapere che il livello di radiazioni è "nei limiti normali".

Intanto Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di aver violate la tregua entrata in vigore in occasione delle commemorazioni in Russia, del Giorno della Vittoria, in cui si celebra la sconfitta da parte dell'Unione Sovietica sulla Germania

nazista.

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