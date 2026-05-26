Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): da Orsini e Meloni grande concretezza

Roma, 26 mag. (askanews) - Le due relazioni, del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni oggi all'assemblea degli industriali "hanno avuto in comune una grande concretezza che io ho apprezzato molto. E' un riconoscimento dei problemi che attualmente esistono e, diciamo, una critica dell'insufficiente capacità di affrontare questi problemi da parte dell'Europa". Lo ha affermato il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro a margine dell'assemblea di Confindustria a Roma.

"Insufficiente perché troppo burocrazia e non sufficiente riconoscimento delle emergenze. Da cui una serie di proposte che sono state richiamate, sia dal presidente di Confindustria, sia dal capo del governo. E, appunto, una è meno burocrazia e soprattutto meno rigidità - ha aggiunto Gros-Pietro -. Due, più attenzione alle emergenze e al problema alla rilevanza di questi problemi per i cittadini nell'immediato e per il futuro. Basta parlare di giovani senza fare qualcosa per loro: questo deve essere un punto chiave".