Groenlandia, Tajani: ultimi sviluppi vanno in direzione auspicata

Roma, 22 gen. (askanews) - "Gli sviluppi di queste ore sembrano andare però nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura. L'Artico dovrà essere sempre più una priorità della Nato, solo una presenza coordinata, seria e condivisa dell'Alleanza può prevenire tensioni, contrastare ingerenze ostili e garantire opportunità di crescita e sviluppo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazioneàsulla posizione italiana in relazione alle richieste statunitensi di controllo della Groenlandia presentata dal Pd.

Sull'Artico "stiamo pianificando una missione nella regione. Ne parlerò nuovamente il 4 febbraio a Washington con il segretario di Stato Rubio ad una conferenza sulle materie prime critiche. Un altro settore strategico è la ricerca scientifica, dove l'Italia da tempo svolge un ruolo da protagonista. Desidero" inoltre "annunciare in parlamento che a marzo ospiterò a Roma insieme al ministro Bernini l'Artic Circle Forum, una delle iniziative multilaterali più rilevanti sulla regione".