ULTIME NOTIZIE 22 GENNAIO 2026

Groenlandia, Tajani: ultimi sviluppi vanno in direzione auspicata

Roma, 22 gen. (askanews) - "Gli sviluppi di queste ore sembrano andare però nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura. L'Artico dovrà essere sempre più una priorità della Nato, solo una presenza coordinata, seria e condivisa dell'Alleanza può prevenire tensioni, contrastare ingerenze ostili e garantire opportunità di crescita e sviluppo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazioneàsulla posizione italiana in relazione alle richieste statunitensi di controllo della Groenlandia presentata dal Pd.

Sull'Artico "stiamo pianificando una missione nella regione. Ne parlerò nuovamente il 4 febbraio a Washington con il segretario di Stato Rubio ad una conferenza sulle materie prime critiche. Un altro settore strategico è la ricerca scientifica, dove l'Italia da tempo svolge un ruolo da protagonista. Desidero" inoltre "annunciare in parlamento che a marzo ospiterò a Roma insieme al ministro Bernini l'Artic Circle Forum, una delle iniziative multilaterali più rilevanti sulla regione".

POLITICA
16
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi