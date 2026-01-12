Groenlandia, Tajani: ipotesi invio truppe? Non se n'è mai parlato

Roma, 12 gen. (askanews) - "Venerdì presenteremo il piano dell'Italia per l'Artico, quindi compresa la Groenlandia, con il ministro Bernini e il ministro Crosetto", mentre dell'invio di truppe, come starebbe ipotizzando il premier britannico Keir Starmer, "non se n'è mai parlato, non ci è mai stato chiesto di inviare truppe. Credo che sulla questione si debba lasciare alla Groenlandia e alla Danimarca la libertà di decidere del loro destino". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa davanti alla Farnesina.

Incalzato dai cronisti sull'ipotesi allo studio di Starmer, Tajani ha ribadito: "É un'ipotesi di Starmer, non se n'è mai parlato di inviare truppe in Groenlandia".