ULTIME NOTIZIE 12 GENNAIO 2026

Groenlandia, Tajani: ipotesi invio truppe? Non se n'è mai parlato

Roma, 12 gen. (askanews) - "Venerdì presenteremo il piano dell'Italia per l'Artico, quindi compresa la Groenlandia, con il ministro Bernini e il ministro Crosetto", mentre dell'invio di truppe, come starebbe ipotizzando il premier britannico Keir Starmer, "non se n'è mai parlato, non ci è mai stato chiesto di inviare truppe. Credo che sulla questione si debba lasciare alla Groenlandia e alla Danimarca la libertà di decidere del loro destino". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa davanti alla Farnesina.

Incalzato dai cronisti sull'ipotesi allo studio di Starmer, Tajani ha ribadito: "É un'ipotesi di Starmer, non se n'è mai parlato di inviare truppe in Groenlandia".

ESTERI
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi