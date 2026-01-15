Groenlandia, militari Francia e Germania preparano "Endurance Arctique"

Roma, 15 gen. (askanews) - Personale militare europeo sta iniziando ad arrivare in Groenlandia, il giorno dopo il vertice sul futuro dell'isola artica alla Casa Bianca, che ha confermato il "fondamentale disaccordo" delle parti, e con il presidente americano che ha ribadito la volontà di prendere il controllo del territorio autonomo danese:

"Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, quindi vedremo cosa succede. Abbiamo un ottimo rapporto con la Danimarca, come sapete, vedremo. Stiamo realizzando il Golden Dome, stiamo facendo molte cose e ne abbiamo davvero bisogno. Se non entriamo noi, ci entrerà la Russia e ci entrerà la Cina", ha detto Trump nello Studio Ovale.

Nelle immagini un C-130 danese è atterrato nella notte all'aeroporto di Nuuk, mentre Francia, Svezia, Germania e Norvegia hanno annunciato che dispiegheranno personale militare nell'ambito di una missione di ricognizione nella capitale della Groenlandia.

Il dispiegamento di una squadra di ricognizione della Bundeswehr composta da 13 uomini a Nuuk da giovedì 15 gennaio è avvenuto su invito della Danimarca, ha affermato il Ministero della Difesa tedesco, aggiungendo che l'operazione si svolgerà da giovedì a domenica.

"Dietro richiesta della Danimarca, ho deciso che la Francia parteciperà alle esercitazioni congiunte organizzate dalla Danimarca in Groenlandia, l'operazione 'Endurance Arctique'", ha scritto sul suo account di X Emmanuel Macron, nel corso della notte. "Dei primi militari francesi sono già in viaggio. Altri seguiranno", ha aggiunto il presidente francese.

"Spero che in futuro vivremo come abbiamo sempre vissuto: in pace e senza disturbi", ha affermato questa insegnante groenlandese, che ha seguito la conferenza stampa dall'inizio, definendola "spaventosa".

"Non sono riusciti a raggiungere un accordo, ma io nutro delle speranze perché voglio vivere in pace", aggiunge un custode.

I ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia hanno incontrato il 14 gennaio il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Il danese Lars Lokke Rasmussen, dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha affermato: "Non siamo riusciti a cambiare la posizione americana. È chiaro che il presidente desidera conquistare la Groenlandia", ha detto Lokke ai giornalisti.