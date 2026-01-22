Groenlandia, Merz: passi in giusta direzione, uso forza inaccettabile

Davos, 22 gen. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con favore l'annuncio di Donald Trump che ieri sera, ha escluso l'ipotesi di conquistare la Groenlandia con la forza aggsecondo che è stato raggiunto "il quadro di un futuro accordo" sull'isola artica.

"E' una buona notizia che stiamo facendo passi nella giusta direzione. Accolgo con favore le dichiarazioni del presidente Trump di ieri sera. Questa è la strada giusta da percorrere.

Qualsiasi minaccia di acquisire territorio europeo con la forza sarebbe inaccettabile", ha dichiarato il cancelliere dal Forum di Davos.

Merz ha affermato che la Danimarca e il popolo della Groenlandia possono contare sul sostegno della Germania, che si impegna a proteggere la Groenlandia, la Danimarca e l'Estremo Nord dalla minaccia rappresentata dalla Russia. "Non dobbiamo mai dimenticare che un mondo in cui conta solo il potere è un posto pericoloso. Prima per i piccoli stati, poi per le potenze medie e, infine, per le grandi" ha aggiunto.

Merz ha spiegato poi che la Germania "rispetterà i principi" su cui si fonda il partenariato transatlantico, ovvero la sovranità e l'integrità territoriale. Pertanto, sostiene i colloqui tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti sulla base di questi principi.

Merz ha inoltre spiegato di aver discusso di questo tema con Trump, il primo ministro danese Fredriksen, Mark Rutte della Nato e altri. "L'obiettivo di questi colloqui è concordare una più stretta cooperazione tra gli alleati nell'Estremo Nord", ha detto.