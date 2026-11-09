ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Groenlandia, il premier: "Accordo con Usa garantisce nostri diritti"

Ilulissat (Groenlandia), 9 nov. (askanews) - "La Groenlandia non è in vendita e dico che la situazione non è ancora del tutto chiara. Sono molto soddisfatto dell'accordo che abbiamo firmato con gli Stati Uniti, un accordo che ci riconosce come popolo, che garantisce i nostri diritti e che si basa sul rispetto reciproco". A parlare è il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Il premier ha inaugurato il nuovo aeroporto a Ilulissat, la terza città della Groenlandia e celebre per i suoi Iceberg, patrimonio Unesco.

Proprio il 3 e 4 novembre, il Parlamento groenlandese ha ratificato l'accordo trilaterale con Usa e Danimarca, basato su quattro punti principali: la realizzazione di due nuove basi militari statunitensi a Narsarsuaq (nel sud) e a Mestersvig (nell'est), oltre alla modernizzazione della base spaziale Pituffik (nel nord); il controllo permanente della sicurezza e il libero accesso logistico/militare nell'isola da parte degli Usa, garantendo al contempo la permanenza della Groenlandia nella NATO anche in caso di una futura indipendenza; il divieto a potenze avversarie (come Cina o Russia) di stabilire basi, truppe o investimenti sensibili sul territorio senza esplicito consenso. Ma il punto principale dell'accordo è il riconoscimento della sovranità della Danimarca e il diritto all'autodeterminazione della Groenlandia, sbloccando le tensioni diplomatiche e i dazi minacciati in precedenza dall'amministrazione Trump.

"Questo è il primo passo - sottolinea il premier ad askanews - ora dobbiamo costruire fiducia, non è scontato dopo gli ultimi mesi, ma siamo sulla buona strada e il popolo groenlandese è molto soddisfatto dell'accordo raggiunto. Mi aspetto che ci rispetteremo a vicenda, perché abbiamo firmato un accordo. Ora avremo discussioni anche su altri temi, ma i colloqui si svolgeranno nel rispetto reciproco".

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