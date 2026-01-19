Groenlandia, i danesi su Trump: "Stupido" imporre ulteriori dazi

Copenaghen, 19 gen. (askanews) - La minaccia di imporre ulteriori dazi sugli alleati europei per la questione della Groenlandia "é certamente stupida". Lo afferma uno studente danese, intervistato sulle minacce di Donald Trump agli alleati europei, mentre i leader dell'Ue terranno un vertice straordinario a Bruxelles giovedì 22 gennaio.

"Non so se posso dire che sia (giusto), ma è certamente stupido, perché non credo che sia onesto riguardo alle sue intenzioni. Credo che riguardi più le risorse della Groenlandia. Penso che se gli americani possiedono la Groenlandia, allora non hanno bisogno di chiedere il permesso", afferma Jaeppe, studente danese di 26 anni.

"Credo che, storicamente parlando, Danimarca e Stati Uniti siano stati stretti alleati per molti anni. Siamo andati in Afghanistan, siamo andati in Iraq con loro. E anche se ero contrario a quelle guerre, questo dimostra un po' il rapporto che avevamo. Pertanto, non credo che questa questione dei dazi sia un modo 'giusto' di condurre la politica estera. E allo stesso tempo, penso che l'UE dovrebbe essere unita e reagire", ha affermato un altro studente danese, Nikolaj Schaebl, 36 anni.

"Sono abbastanza fiduciosa che l'UE interverrà e risponderà in modo tale che lui sarà effettivamente costretto a cancellare questi dazi. Quindi non sono ancora troppo preoccupata per l'impatto sull'economia danese. Voglio vedere cosa succede. E siamo membri dell'UE e dell'unione doganale europea, quindi dovrà affrontare molti oppositori. E non credo che ne abbia tenuto conto", ha dichiarato Hanne, 63 anni, impiegata nel settore della Difesa in Danimarca.

"Non sono nel mercato del lavoro normale, quindi non è qualcosa che mi toccherà più di tanto a livello personale. Ma sono sicura che ci sono molti che se ne stanno lì seduti a sudare un po'. Non sanno cosa sta succedendo, aspettano solo di vedere cosa succede", ha commentato Sofia Larsen, studentessa danese, 20 anni.