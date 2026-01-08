Groenlandia, europei prendano Trump "sul serio", avverte Vance

Washington, 8 gen. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America JD Vance ha "consigliato" ai leader europei di "prendere sul serio il presidente degli Stati Uniti" riguardo alla Groenlandia, che Donald Trump vuole acquisire. "Il mio consiglio ai leader europei e a chiunque altro è di prendere sul serio il Presidente degli Stati Uniti", ha affermato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, aggiungendo: "Quello che chiediamo ai nostri amici europei è di prendere più seriamente la sicurezza di questo territorio, perché se non lo faranno, gli Stati Uniti dovranno fare qualcosa".

Durante la conferenza Vance ha anche detto: "sappiamo che ci sono avversari ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo. Quindi quello che chiediamo agli amici europei è di prendere sul serio la sicurezza di quella parte continentale. Ancora più seriamente, perché se non lo faranno, gli Stati Uniti dovranno fare qualcosa al riguardo. Lascerò questo compito al Presidente, mentre continuiamo a impegnarci nella diplomazia con i nostri amici europei e tutti su questo argomento specifico e ancora una volta grazie a tutti per l'ascolto".