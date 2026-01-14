ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Groenlandia, c'è attesa per il vertice alla Casa Bianca

Roma, 14 gen. (askanews) - C'è attesa per il vertice sulla Groenlandia alla Casa Bianca. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance partecipa all'incontro tra i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia - rispettivamente Lars Lokke Rasmussen e Vivian Motzfeldt - e il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre incombono le minacce di Donald Trump sulla sua acquisizione.

Alla vigilia di questo incontro, il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, durante una conferenza stampa a Copenaghen con la sua controparte danese Mette Frederiksen, ha avvertito che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

"Questo sarà un grosso problema per lui", gli ha replicato a stretto giro Trump, le cui parole, dopo l'azione militare in Venezuela, non possono che essere prese sul serio.

ESTERI
1
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi