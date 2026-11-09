Groenlandia, "Accordo? Ora va meglio ma con Trump non si sa mai..."

Nuuk (Groenlandia), 9 nov. (askanews) - La situazione sembra essersi normalizzata, in Groenlandia, dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti e dopo i mesi burrascosi in seguito alle dichiarazioni di Donald Trump di volersi prendere il Paese. Ma a Nuuk, la capitale, campeggiano ancora i cartelli "Greenland is not on sale" e "La Groenlandia appartiene ai groenlandesi". Una risposta continua alle parole di Trump che ogni poco torna sull'argomento. Come il post di qualche giorno fa con la foto della cartina della Groenlandia base militare Usa.

La gente, qui a Nuuk, non ne parla facilmente. Un po' per timidezza, un po' perché stufa di dover ripetere sempre le stesse cose: "La Groenlandia non è in vendita".

"E' vero che gli Stati Uniti e la Groenlandia hanno collaborato per molti anni, fino a quando è stato eletto Trump. Poi le cose sono cambiate e ora mi auguro che fallisca", dice Bella. "La situazione è complicata qui, è pazzesca. Abbiamo avuto un sacco di problemi con Trump. "La vita qui è bella, è pacifica. Sì, è molto freddo ma è una buona opportunità per i giovani, sia di studio che di lavoro. Qui nella capitale tutti sono ospitali e aperti".

"Ci sono stati momenti pericolosi, abbiamo manifestato diverse volte nei mesi scorsi, proprio lungo questa strada. Le minacce contro i groenlandesi non sono state piacevoli. Al momento la situazione sembra essersi stabilizzata ma le recenti dichiarazioni del presidente sul voler comprare la Groenlandia non sono affatto piacevoli da sentire".

L'indipendenza dalla Danimarca? "Sono cresciuto in Danimarca e mi sono trasferito qui in Groenlandia 20 anni fa. Gran parte del Paese vuole l'indipendenza ma al momento credo sia più realistico allearsi con l'Europa, almeno per il momento".

Anche per padre Tomaz, prete dell'unica parrocchia cattolica di tutta la Groenlandia, la situazione è migliorata, anche se la preoccupazione permane. "Ora va un po' meglio rispetto ai primi mesi dell'anno. In quel momento la situazione era veramente drammatica, non si parlava di altro. La gente era molto preoccupata. Ora va un po' meglio, anche se non si può mai sapere cosa succede con Trump ".