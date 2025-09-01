Greta Thunberg a Barcellona guida la Flotilla per Gaza: "Romperemo il blocco illegale"

Barcellona, 1 set. (askanews) - La Sumud Flotilla, carica di aiuti umanitari, guidata idealmente dall'attivista svedese Greta Thunberg, è salpata domenica da Barcellona nel tentativo di "rompere il blocco illegale di Gaza", secondo gli organizzatori, con lo slogan: "Quando il mondo resta in silenzio, noi spieghiamo le vele." Sventolando bandiere palestinesi, una ventina di imbarcazioni con a bordo centinaia di persone hanno lasciato il porto catalano.

Obiettivo è "raggiungere Gaza, consegnare aiuti umanitari", ha dichiarato Thunberg. "Una missione come questa non dovrebbe esistere", ha spiegato l'attivista svedese. "Non dovrebbe dipendere da noi, è responsabilità dei governi e dei nostri eletti tutelare il diritto internazionale, prevenire crimini di guerra, prevenire un genocidio - è il loro dovere legale. E stanno fallendo nel farlo, e così tradiscono non solo i palestinesi ma l'umanità intera".

Alla flottiglia si uniranno "decine" di imbarcazioni supplementari, dalla Tunisia e da altri porti mediterranei inclusa la Sicilia il 4 settembre, mentre già il 30 agosto è partita una missione anche da Genova con una manifestazione che ha visto al porto quarantamila persone.

La Global Sumud Flotilla ("sumud" significa "resilienza" in arabo) si definisce sul suo sito come un'organizzazione "indipendente" e "non affiliata a nessun governo né partito politico". L'iniziativa segue altri due tentativi di consegnare aiuti a Gaza, ai quali Thunberg aveva già partecipato, ma che erano stati bloccati da Israele al largo della Striscia. Questa volta però si parla di decine e decine di barche che metteranno Israele in posizione scomoda.

Thunberg spiega di non aver paura di essere arrestata di nuovo, e se la missione può sembrare velleitaria, dice, il problema qui non è solo far arrivare aiuti a Gaza ma mettere fine all'occupazione e al sistema di apartheid sotto cui i palestinesi vivono da molti decenni. "Ho una piattaforma, ho un nome che a volte fa notizia, chissà perché, e se la mia presenza su una nave può aumentare la sicurezza o la pressione mediatica sui nostri governi e per mettere in luce Gaza, allora è qualcosa che posso fare. Se posso fare qualcosa come individuo, come tutti gli altri qui, per mandare un segnale ai palestinesi, soprattutto a Gaza, per dire il mondo non vi ha dimenticati".

Alla missione parteciperanno anche attivisti di decine di Paesi, eurodeputati e personalità come l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau, attori come lo spagnolo Eduard Fernàndez e l'irlandese Liam Cunningham che dice "È un periodo vergognoso nella storia del nostro mondo e dovremmo esserne collettivamente imbarazzati".

E Saif Abukeshek, uno degli organizzatori, alza la posta: "Questa non è una missione singola per noi, è la base di un movimento di solidarietà globale che protesterà contro l'oppressione dovunque avvenga".

Gran parte delle cancellerie europee per ora cercano di ignorare la Sumud Flotilla, mentre il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha dichiarato che Madrid "applicherà tutta la sua protezione diplomatica e consolare per proteggere i suoi cittadini".