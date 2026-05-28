Greg Goya trasforma Serravalle in un'opera partecipativa

Alessandria, 28 mag (askanews) - Serravalle Designer Outlet, parte del gruppo McArthurGlen, ha presentato "The Road Not Taken", il nuovo progetto artistico realizzato insieme a Greg Goya, che trasforma il più grande outlet d'Europa in uno spazio di esperienza e riflessione attraverso l'arte urbana contemporanea.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di creare un dialogo tra Milano e Serravalle attraverso un percorso artistico diffuso, capace di unire territori, persone e linguaggi diversi. Al centro del progetto, il tema del viaggio e delle scelte personali, ispirato all'omonimo poema di Robert Frost.

L'opera principale, firmata da Greg Goya, prende forma nella piazza centrale del Designer Outlet attraverso una performance live e partecipativa. Un'installazione interattiva che coinvolge direttamente il pubblico, chiamato a contribuire al processo creativo e a riflettere sui percorsi intrapresi e sulle possibilità ancora aperte nella propria vita.

L'intervista a Matteo Migani, General Manager Serravalle Designer Outlet: "Il legame tra Serravalle Designer Outlet e l'arte è un legame storico. Fin dall'apertura, negli anni 2000, Serravalle Designer Outlet, come primo outlet in Italia, ha trasformato il concetto di outlet da concetto transazionale a concetto esperienziale. E in quanto ad esperienza, non parliamo soltanto di shopping, ma l'arte costituisce certamente un concetto di interattività sul quale crediamo e connettiamo persone e progetti. Nella fattispecie, oggi inauguriamo nella piazza centrale un'opera di Greg Goya, intitolata "The Road Not Taken". Un'opera di arte partecipativa, vale a dire un'arte che verrà conclusa all'interno del centro e alla quale i nostri ospiti avranno la possibilità di partecipare".

Parallelamente, il progetto si estende anche a Milano con un intervento site-specific in Corso Garibaldi, costruendo una connessione simbolica tra la città e Serravalle attraverso il linguaggio visivo dell'artista. Un percorso che invita il pubblico a interrogarsi sul proprio futuro attraverso una domanda semplice ma universale: "Qual è la prossima destinazione che vuoi raggiungere nella tua vita?".

Il lavoro di Greg Goya si distingue per uno stile diretto e immediato, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni attraverso opere partecipative che vivono sia nello spazio fisico sia sui social media. Un approccio che ha reso l'artista uno dei creator più seguiti nel panorama dell'arte urbana contemporanea.

Le parole di Greg Goya: "The Road Not Taken, l'installazione che ho creato per questa occasione, è un'installazione che fa riferimento alla stessa poesia che la ispira: un'opera di Frost che racconta come lui si trovi davanti a un bosco con due strade e scelga di percorrere quella meno tracciata, scelta che gli cambierà la vita. Allo stesso modo, l'opera è ispirata a quelle che sono le nuove destinazioni della nostra vita, le scelte complicate che possiamo prendere per trovare una nuova destinazione."

Con questo progetto, Serravalle Designer Outlet conferma la volontà di trasformare lo spazio commerciale in un luogo di incontro culturale, dove arte, territorio ed esperienza si intrecciano in una nuova forma di fruizione contemporanea.