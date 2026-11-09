Green job: le imprese faticano a coprire il 53,4% dei ruoli

Roma, 9 nov. (askanews) - Mentre la COP31 di Antalya accende i riflettori globali sulla transizione ecologica, in Italia la sfida reale si gioca ogni giorno nelle aziende. Come evidenzia il report di Rome Business School firmato da Alessandro Franceschini e Valerio Mancini, la sostenibilità non è più un ambito isolato di compliance, ma un fattore chiave delle strategie industriali che sta trasformando dall'interno i ruoli tradizionali, dagli acquisti alla finanza. In questa cornice si evolve anche l'ESG manager, chiamato sempre più a fare da ponte tra i diversi reparti aziendali per tradurre i criteri ambientali e sociali in decisioni operative.

La richiesta di competenze green è alle stelle, ma il mercato viaggia con un forte disallineamento tra domanda e offerta. Nel 2025 le imprese italiane hanno programmato quasi due milioni di ingressi con competenze ESG, ma nel 53,4% dei casi dichiarano difficoltà a trovare i profili adatti, un dato peggiore rispetto alle altre professioni. A mancare sono spesso le competenze trasversali come problem solving, autonomia e lavoro di squadra ritenute indispensabili nell'80% dei ruoli green. Per superare l'impasse, che colpisce soprattutto le PMI, serve una formazione legata alle reali tecnologie aziendali e un'efficace riqualificazione del personale interno: solo così l'enorme fabbisogno previsto per i prossimi anni potrà trasformarsi in occupazione concreta e di qualità.