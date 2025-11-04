ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2025

Green Deal, Ronchi: senza Pnrr Italia sarebbe in recessione

Rimini, 4 nov. (askanews) - Senza il Green Deal europeo e i fondi del Pnrr l'Italia sarebbe in recessione: lo ha affermato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a margine dell'inaugurazione di Ecomondo e degli Stati Generali della Green Economy a Rimini, rispondendo alle critiche italiane al pacchetto verde europeo.

"In Italia non pochi criticano il Green Deal europeo. Si stanno dimenticando che noi non siamo in recessione", ha spiegato Ronchi. "Solo perché il Pnrr ha assicurato una crescita del Pil che nel triennio è stato dell'1,9% quest'anno fra lo 0,6 e lo 0,8. Senza i fondi del Pnrr, senza il pilastro del Green Deal europeo, l'Italia sarebbe in recessione".

Il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha concluso chiedendo maggiore cautela nel dibattito politico: "Ci vorrebbe almeno un po' più di prudenza nel criticare il Green Deal europeo, almeno dal punto di vista dell'Italia".

