Green Building Forum, Scavuzzo: non abbandonare istanze sostenibilità

Milano, 27 ott. (askanews) - "Credo che prima di tutto abbiamo bisogno di far conoscere e quindi di raccontare di più e meglio quello che è il percorso che stiamo affrontando a Milano nella pratica, non solamente nella teoria e c'è un tema anche di ritorno rispetto a quelle imprese che stanno investendo in una maniera così sostenibile, così green" Lo ha detto la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo a margine del Green Building Forum che si è tenuto in Regione Lombardia. "Abbiamo bisogno di nuovi strumenti finanziari che possono accompagnare queste transizioni, abbiamo ascoltato anche i diversi interventi degli operatori che hanno sottolineato come la sostenibilità debba essere una sostenibilità anche di natura economica. E poi c'è un tema, una riflessione rispetto ai tempi, possibilità per chi investe di avere un ritorno di quello che è il percorso, il processo autorizzativo in tempi più certi, perché questo accompagna anche dal punto di vista economico sappiamo tutti quale è l'importante valore finanziario anche del tempo.

"Nascondo che però in primis è necessario proprio non cedere un po' a quelle teorie che vorrebbero abbandonare quella che è invece un'istanza importante rispetto alla sostenibilità energetica, alla sostenibilità ambientale, perché diventa sostenibilità anche dal punto di vista sociale", ha concluso Scavuzzo.

