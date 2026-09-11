Grecia, sole, mare e grugni: ad Atokos si nuota con i maiali

Atokos, 11 set. (askanews) - Una spiaggia, acque turchesi e branchi di maialini neri che nuotano insieme ai turisti. Atokos, piccola isola privata del Mar Ionio a breve distanza da Itaca, è diventata una star di Instagram e TikTok con il soprannome di "Piggy Island". Migliaia di visitatori arrivano soprattutto nei mesi estivi per avvicinare e dare da mangiare agli animali, che entrano in mare per rinfrescarsi. L'isola può essere raggiunta soltanto in barca: da Itaca partono ogni giorno diverse escursioni, mentre altri tour vengono organizzati da Leucade e Cefalonia. I maiali si aggirano sulla spiaggia in cerca di cibo e si lasciano avvicinare dai visitatori.

"È insolito, questo è certo - dice una turista scozzese - Non avevo mai visto maiali su una spiaggia ed è bello. Devo dire che c'è parecchia gente, ne arriva davvero tanta. Ma quando c'è un po' più di tranquillità è davvero piacevole e anche i maiali sembrano molto più tranquilli". "È stato fantastico - aggiunge un'altra turista - Direi che i maiali sono molto vivaci, ma è un'esperienza davvero unica ed è bellissimo stare qui al sole".

"È impressionante vedere come nuotano - osserva un turista greco - Ti vengono vicinissimo ed è qualcosa di veramente unico. Vale sicuramente la pena venire qui e vivere questa esperienza". "Li abbiamo visti su Instagram - aggiunge un'altra turista - in alcuni video diventati virali. Dato che eravamo sull'isola di Itaca, abbiamo pensato che sarebbe stata un'ottima idea venire a vederli. Il viaggio è stato molto breve ed è stato facilissimo arrivare con una piccola barca, perché non esiste altro modo per raggiungere questo posto".

"È stato assolutamente fantastico -dice un bagnante statunitense - Appena siamo sbarcati erano tutti lì. Se ascolti i capitani e fai quello che ti dicono, i maiali si avvicinano e si sdraiano accanto a te. È un'escursione davvero piacevole". Anche Jamie è dello stesso avviso: "Non avrei mai immaginato in vita mia di fare una cosa del genere. Sono animaletti tenerissimi ed è fantastico trovarsi nel loro ambiente".

Renato Bisha, operatore turistico privato, spiega: "L'isola è diventata virale grazie ai maialini e moltissime persone chiedono di Atokos perché vogliono venire a vederli. È un'isola unica nel Mar Ionio".