ULTIME NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

Grecia, incendi a Creta: morti tre vigili del fuoco, 8.000 sfollati

Creta, 31 lug. (askanews) - Emergenza incendi anche in Grecia, situazione difficile in particolare a Creta, isola piena di turisti in questi mesi estivi, dove tre vigili del fuoco hanno perso la vita mentre combattevano le fiamme. Circa 300 quelli impegnati nelle operazioni di spegnimento di due grossi roghi.

Secondo le autorità circa 8.000 persone sono state evacuate.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avvertito che la Grecia, piuttosto risparmiata all'inizio dell'estate da forti ondate di calore e incendi, rispetto a Francia e Spagna, vivrà "giorni difficili".

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