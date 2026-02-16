ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Grecia, accordo con americana Chevron per esplorazione di idrocarburi

Atene, 16 feb. (askanews) - La Grecia ha firmato un accordo con un consorzio guidato dalla società americana Chevron per l'esplorazione di idrocarburi in quattro zone marittime al largo della penisola del Peloponneso e dell'isola di Creta.

Il ministro greco dell'Ambiente e dell'Energia Stavros Papastavrou, il ceo di Hellenic Energy Andreas Shiamishis, il vicepresidente di Chevron New Ventures Gavin Lewis e il ceo di Hellenic Hydrocarbon Resources Management S.A. Aristofanis Stefatos hanno firmato l'accordo alla presenza del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e dell'ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, Kimberly Guilfoyle.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi