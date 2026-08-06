ULTIME NOTIZIE 06 AGOSTO 2026

Grazie di Curtatone, torna a Ferragosto la Fiera delle Grazie

Grazie di Curtatone, 6 ago. (askanews) - Grazie di Curtatone (Mantova) si prepara ad accogliere, dal 13 al 16 agosto, oltre 100mila visitatori per l'Antichissima Fiera delle Grazie, in programma in occasione della Festa dell'Assunta e dedicata all'arte madonnara.

Cuore della manifestazione è il 52° Incontro Nazionale dei Madonnari, in programma dal 13 al 15 agosto. Per la prima volta gli artisti avranno a disposizione due giorni e due notti per realizzare le loro opere: saranno 140 i madonnari italiani e internazionali impegnati sul sagrato del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, trasformato per l'occasione in un atelier a cielo aperto.

L'edizione 2026 è dedicata al messaggio di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario della sua morte, e introduce il marchio "Madonnari delle Grazie", nato per valorizzare gli artisti e il legame con il borgo. Tra le novità anche il progetto "888", un cammino di quasi 400 chilometri da Grazie ad Assisi che coinvolgerà otto artiste, attraversando undici città e quattro regioni, tra musica, danza, arte e spiritualità.

La fiera proporrà inoltre circa 200 espositori, incontri, spettacoli, celebrazioni religiose, iniziative per le famiglie e i sapori della tradizione mantovana, con il tradizionale panino con il cotechino. A fare da sfondo il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, il fiume Mincio e la fioritura dei fiori di loto.

L'edizione 2026 punta così a coniugare tradizione e nuove progettualità, confermando Grazie di Curtatone come luogo simbolo di una tradizione artistica unica.

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