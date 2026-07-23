Graziano (MAgroup): A Farnborough sistema Italia porta risultati

Roma, 23 lug. (askanews) - "Il Farnborough International Airshow riveste un'importanza fondamentale per il settore aerospaziale e militare. I risultati non si raccolgono durante l'evento o il giorno dopo: in queste occasioni si celebra quanto è stato seminato negli anni precedenti. Il nostro è un settore caratterizzato da cicli lunghi e gli annunci presentati in fiera nascono da un grande lavoro e da importanti sforzi compiuti nel tempo e in diversi Paesi". È quanto dichiara Paolo Graziano, amministratore delegato e presidente di MAgroup, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Farnborough - prosegue Graziano - richiede un impegno rilevante, ma il gioco vale la candela. In Italia spesso sottolineiamo ciò che non funziona e non quello che funziona. Eppure, quando le aziende italiane si confrontano con i mercati internazionali, riescono a ottenere risultati. Se veniamo cercati e conquistiamo contratti significa che il nostro Paese ha competenze importanti".

"Le singole eccellenze sono necessarie, ma il sistema è fondamentale. AIAD sta compiendo un grande sforzo nella sua nuova fase, come associazione verticale chiamata a tutelare a 360 gradi gli interessi specifici del comparto. Il nostro settore ha dinamiche talmente peculiari che soltanto chi lo conosce può gestirlo e aiutare le imprese. Per competere a livello globale non basta essere bravi nella propria nicchia: occorre un sistema capace di sostenere le aziende. AIAD è portavoce di questi interessi, e ci permette di competere alla pari con le altre nazioni che hanno posto l'aerospazio e la difesa al centro della propria strategia industriale", aggiunge Graziano.

"Quest'anno festeggiamo i 90 anni di Magnaghi. Più che celebrare il passato, guardiamo al futuro. Magnaghi ha dimostrato che si può competere nel mondo attraverso le competenze e l'ingegno italiano. Ci confrontiamo con colossi dalle dimensioni superiori alle nostre, ma non esiste un divario tecnologico. Se il sistema nel suo complesso saprà riconoscere le nicchie tecnologiche uniche che possediamo, MA Group e molte altre aziende del settore potranno guardare con fiducia al futuro", conclude Graziano.