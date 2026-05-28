Grandi Ospedali: edizione 2027 affidata alla Regione Liguria

Roma, 28 mag. (askanews) - "La quinta edizione dei Grandi Ospedali è stata un grande successo anche per il potenziamento del network degli Ambassador. Tutto ciò è determinante perché si sta creando sempre più una forte comunità di direttori generali e di direzioni strategiche, che tendono a fare sinergia e a portare avanti una visione sempre nuova e al passo con i tempi ed in linea con il concetto dei Grandi Ospedali".

"Quest'anno, con la quinta edizione, anche grande soddisfazione perché avverrà il passaggio della staffetta, ormai diventata famosa, con il Niguarda di Milano e quindi con la Regione Lombardia. Il testimone verrà passato alla Regione Liguria e, più specificatamente, all'Azienda IRCCS Metropolitana Ligure che raccoglie tutti i grandi ospedali: il Policlinico San Martino, Villa Scassi e anche l'Ospedale IRCCS Gaslini pediatrico".

"Credo che sia forse la prima volta che abbiamo due IRCCS insieme, quello pediatrico e quello per adulti, che fanno parte di questo network. Dobbiamo cercare di fare un grosso lavoro durante tutto l'anno per avviarci al meglio alla prossima edizione".