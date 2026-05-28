Grandi Ospedali 2026, Milano capitale della sanità

Milano, 28 mag. (askanews) - Il sistema sanitario italiano si confronta sulle grandi sfide del futuro. A Milano, all'Università Bicocca, torna "Open Meeting Grandi Ospedali", la 5 edizione della due giorni che riunisce istituzioni, direzioni sanitarie, università e professionisti per trasformare il confronto in proposte concrete per la sanità pubblica. Al centro del dibattito: innovazione, telemedicina, pronto soccorso, sostenibilità e nuovi modelli organizzativi.

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, partner dell'iniziativa diretta da Koncept, l'evento rappresenta un'occasione strategica di confronto tra le eccellenze della sanità italiana e un momento fondamentale per condividere esperienze e migliorare concretamente la qualità delle cure.

L'intervista ad Alberto Zoli, Direttore Generale, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano: "Quest'anno è il Niguarda che ospita questa manifestazione perché è stato l'ospedale, insieme ad un'altra struttura, in Valtellina, hanno creato l'ospedale olimpico. Fisicamente è stato un riferimento e il testimone che è passato da Torino a Milano dimostra che si riconosce la funzione di un grande ospedale per l'organizzazione e la gestione del servizio medico, anche per un evento importante e soprattutto unico."

Nel corso della manifestazione spazio anche alla seconda edizione del Premio "Salus Excellentia", riconoscimento assegnato alle personalità che hanno contribuito all'innovazione e alla valorizzazione della sanità italiana.

Le parole di Mario Giovanni Melazzini, Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia: "Sono emozionato e grato di aver ricevuto questo bellissimo premio. Mi fa capire effettivamente quanto nel corso della mia lunga carriera sono riuscito ad ottenere ciò che mi sono sempre posto come obiettivo, cioè il bene del prossimo, del paziente."

L'Open Meeting punta inoltre sul ruolo degli "Ambassador della Sanità", una rete di professionisti e manager chiamati a condividere competenze e visioni per costruire modelli sanitari sempre più efficaci e sostenibili.

Il commento del Dott. Paolo Petralia, Direttore Generale, AOUI Verona e Coordinatore degli Ambassador della Sanità: "La comunità degli ambassador della sanità italiana sono un gruppo di direttori generali attualmente in carica, piuttosto che a riposo, che hanno deciso di continuare il loro impegno a servizio della sanità del nostro Paese. Tutto questo promuovendo il percorso e il progetto dei grandi ospedali giunto alla quinta edizione, costruendo una comunità autodeterminata, libera, tra pari e che progetta, pensa e orienta."

Il cuore di Grandi Ospedali si esprime attraverso i laboratori di design thinking, nei quali le sfide strategiche di Regione e aziende sanitarie vengono trasformate in proposte progettuali concrete da team multidisciplinari attraverso un metodo co-creativo. La cifra distintiva dell'Open Meeting è proprio questa: passare dagli obiettivi strategici a progetti reali.