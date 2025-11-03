Grande partecipazione al Galà "Donare aiuta chi lo fa"

Roma, 3 ott. (askanews) - Si è svolta con grande partecipazione il Galà di Solidarietà "Donare aiuta chi lo fa", organizzata dall'associazione SUMMAE Onlus presso il ristorante Qvinto di Roma. L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente Francesco Sarcina in collaborazione con Claudia Conte, giornalista volto noto della tv e attivista sociale, ha riunito numerose personalità del mondo istituzionale, artistico e del terzo settore, unite dal comune obiettivo di sostenere concretamente chi vive situazioni di fragilità.

La serata ha permesso di raccogliere fondi destinati a quattro nuovi progetti solidali promossi da SUMMAE Onlus, illustrati dal prof. Ranieri Razzante, Direttore del Centro di ricerca sulla sicurezza e il terrorismo e Vicepresidente dell'associazione:

1. Banca Salute - Visite mediche e cure gratuite per persone in difficoltà economica. 2. Supermercato Solidale - Distribuzione gratuita di beni di prima necessità attraverso una tessera solidale. 3. Taxi Solidale - Servizio navetta gratuito per disabili, anziani e persone con difficoltà motorie. 4. Negozio di Abbigliamento Usato - Raccolta, sanificazione e distribuzione di capi per chi ne ha bisogno.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di impegno costante di SUMMAE Onlus, che da oltre tre anni, accreditata dal FEAD europeo Banco Alimentare, sostiene circa 1.800 famiglie ogni anno con aiuti alimentari e servizi di prossimità, grazie a una rete di volontari attivi in tutta Roma e provincia.

Tra gli ospiti della serata, condotta dalla stessa Claudia Conte, hanno partecipato: o On. Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione Periferie della Camera dei Deputati o Massimiliano Maselli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio o Michele Grillo, Consigliere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale di SUMMAE Onlus - Il Principe Roberto Schiavone di Favignana, Presidente Humanitas - la Consigliera dell'Assemblea Capitolina e Delegata al Bilancio della Citta' Metropolitana di Roma Capitale Cristina Michetelli

La serata ha visto la partecipazione della special guest, la cantante Annalisa Minetti, della giornalista Sabina Stilo, del regista Francesco Apolloni e degli attori Kesia Elwin, Pietro Romano e Alex Partexano, in un clima di forte coinvolgimento e solidarietà. Le performance musicali di Morena Martini e Sara Luzzi hanno impreziosito l'evento, regalando ai presenti momenti di emozione e condivisione.

La cena "Donare aiuta chi lo fa" ha rappresentato un importante passo avanti nel percorso di crescita di SUMMAE Onlus, confermando quanto la solidarietà possa diventare motore di cambiamento reale.