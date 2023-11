Grande marcia per Israele al National Mall di Washington

Washington, 15 nov. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate Washington in sostegno di Israele, che sta conducendo una sanguinosa guerra contro Hamas dopo l'attacco terroristico su vasta scala del movimento islamico palestinese nel territorio israeliano dello scorso 7 ottobre. Le organizzazioni ebraiche negli Stati Uniti si sono radunate al National Mall in quella che hanno chiamato Marcia per Israele.

Le scuole, le sinagoghe e i centri comunitari ebraici hanno inviato autobus di partecipanti dai vari stati. Presenti nella grande spianata che si estende dal Campidoglio al Lincoln Memorial, anche i familiari di alcuni ostaggi sequestrati da Hamas. Il presidente di Israele, Isaac Herzog ha parlato in video mentre erano presenti una schiera di parlamentari statunitensi, tra cui il presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano della Louisiana, e il Il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, democratico di New York.

L'evento ha spezzato la lunga serie di manifestazioni pro Palestina ed è stato anche visto come una risposta al crescente numero di azioni antisemite condotte negli Stati Uniti per intimidire la comunità ebraica.