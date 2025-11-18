ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

Grande accoglienza di Trump per Bin Salman alla Casa Bianca

Milano, 18 nov. (askanews) - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è arrivato alla Casa Bianca con un tributo di fanfara e un sorvolo aereo, nella sua prima visita negli Stati Uniti dall'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il principe al suo arrivo, affiancato da alti funzionari statunitensi e sauditi, con un gruppo di aerei da combattimento che hanno sorvolato la Casa Bianca prima che i due leader facessero il loro ingresso. Si prevede che i due firmeranno accordi nel settore della difesa e del nucleare, che vedranno la vendita di caccia stealth F-35 statunitensi all'Arabia Saudita.

ESTERI
5
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi