Roma, 15 set. (askanews) - A Palazzo Montecitorio, presso la Sala della Regina, si è tenuta la prima edizione del Grand Prix della Comunicazione Istituzionale 2026. Nel corso dell'evento, sono stati premiati i migliori progetti nel settore della comunicazione istituzionale, sottolineando l'importanza di valori quali trasparenza, innovazione e coesistenza con il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Organizzato da Touchpoint e Ital Communications, in collaborazione con Assocomunicatori, la giornata ha visto consegnare 16 diversi riconoscimenti, volti ad evidenziare le diverse sfumature che compongono la comunicazione istituzionale.

Le parole di Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati: "Ora c'è la battaglia più importante, quella della tutela di queste professioni, anche in vista dell'affermazione dell'intelligenza artificiale generativa. Su questo il Governo è intervenuto con l'intelligence act e con le norme europee. Nonostante ciò, in quanto Commissione che si occupa anche di questi temi faremo sicuramente un'indagine conoscitiva sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sulle professioni della comunicazione".

L'intervento di Domenico Colotta, Founder di Ital Communications e Presidente di Assocomunicatori: "La comunicazione istituzionale oggi è intesa come un rapporto diretto con chi la riceve, nel senso che chi comunica deve sapere ascoltare, deve rispondere, deve interloquire con i cittadini. In questo modo si crea quel rapporto virtuoso tra governanti e governati e quando questo rapporto si rompe la comunicazione istituzionale degrada a mera propaganda. Noi oggi premiamo invece quelle realtà che hanno saputo fare la buona comunicazione istituzionale creando fiducia e trasparenza nei confronti dei cittadini.

Grande rilievo è stato dato al ruolo della componente umana, fondamentale per una sana comunicazione tra l'azienda e la platea dei consumatori.

Il commento di Andrea Crocioni, Direttore Responsabile di Touchpoint: "Al centro di tutto c'è la persona: l'intelligenza artificiale è una tecnologia che segna un passaggio storico, un salto quantico a livello di organizzazione del lavoro. Oggi più che mai è utile tornare alle radici, ai valori e anche alla trasparenza che è un elemento essenziale. Le istituzioni devono essere vicine ai cittadini".

Non un semplice riconoscimento, ma una possibilità di sponsorizzare le best practices da seguire ed emulare. Il Grand Prix della Comunicazione Istituzionale traccia un sentiero per l'intero settore, con lo sguardo già rivolto alla seconda edizione che si terrà nel 2027.