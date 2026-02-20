Gran Bretagna sconvolta dall'arresto di Andrea, ancora perquisizioni

Roma, 20 feb. (askanews) - L'arresto del principe Andrea impazza sulle prime pagine delle stampa britannica, con la foto in primo piano del suo volto sotto shock mentre viene portato via dalla polizia.

È stato poi rilasciato, in serata, ma è "sotto inchiesta", a indicare che l'indagine per presunto abuso di ufficio, nella sua attività di inviato per il Commercio per il Regno Unito, quando "avrebbe passato documenti riservati" al finanziere pedofilo morto in carcere Jeffrey Epstein, prosegue, e che le accuse potranno essere formulate in un secondo momento. C'è un via vai di furgoni verso il Royal Lodge, sua ex residenza a Windsor. La polizia ha dichiarato che sta continuando a perquisire una proprietà nel Berkshire, presumibilmente questa, mentre ha concluso le perquisizioni a Norfolk.

Andrea, secondogenito della regina Elisabetta II, ha trascorso in custodia il suo 66esimo compleanno, è il primo membro senior della famiglia reale - anche se privato del titolo nobiliare dopo lo scandalo Epstein - ad essere arrestato in età contemporanea. Il suo arresto è un evento senza precedenti nella storia di oggi della monarchia britannica.