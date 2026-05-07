ULTIME NOTIZIE 07 MAGGIO 2026

Gran Bretagna al voto, test elettorale per il premier Keir Starmer

Londra, 7 mag. (askanews) - Seggi aperti in Inghilterra, Scozia e Galles per elezioni che potrebbero avere una eco nazionale non da poco. Questo è infatti un importante test elettorale per il primo ministro Starmer - qui mentre vota nel suo seggio a Londra - sotto pressione per l'ascesa dei populisti di estrema destra e di sinistra.

In Inghilterra si vota per le elezioni locali, mentre in Scozia e in Galles si rinnovano i parlamenti nazionali e in ballo ci sono molti seggi al momento nelle mani dei laburisti. I sondaggi prevedono però risultati deludenti per il Partito del premier, il che potrebbe aumentare le richieste di dimissioni per Starmer, 63 anni, o aprire una possibile sfida alla leadership del partito, di cui si parla da tempo.

A beneficiare del momento di scarsa popolarità per il governo, il partito anti-immigrazione Reform UK di Nigel Farage e i Verdi di sinistra, guidati dall'autoproclamato eco-populista Zack Polanski. Mentre per i conservatori, battuti proprio da Starmer alle ultime politiche dopo 14 anni di governo, è prevista una tornata elettorale difficile.

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