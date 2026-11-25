Grafton, 25 nov. (askanews) - Il vento scorre tra le case di legno di Grafton, sollevando una sottile polvere dal terreno arido. Tutto sembra fermo: le finestre vuote, il vecchio cimitero, le montagne rosse all'orizzonte. Eppure questo piccolo borgo, situato nello Utah meridionale appena a sud dello Zion National Park e vicino a Rockville, lungo il fiume Virgin, custodisce una storia intensa. Le sue strade deserte sono state anche set di diversi film, tra cui Butch Cassidy.

La guida Jon Koch, di Southwest Adventure Tours, riporta i visitatori indietro nel tempo, fino al 1847, quando i Mormoni arrivarono a Salt Lake City dopo aver lasciato la costa orientale per sfuggire alle persecuzioni religiose.

Koch spiega che, sotto la guida di Brigham Young, i pionieri vollero espandere il loro insediamento oltre Salt Lake City, dando vita a una regione chiamata Deseret: "Deseret può essere tradotto come la terra del latte e del miele. L'idea era quindi di arrivare nel 1847 con circa 1.200 Mormoni. Oggi la Chiesa non vuole più che li chiamiamo Mormoni. Sono seguaci della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in breve LDS. E nel 1847 iniziarono a diffondersi da Salt Lake City verso nord, sud, est e ovest, in ogni direzione, come una stella."

Immaginare quei coloni che avanzano nel deserto, con carri, strumenti e speranze, aiuta a comprendere lo spirito di Grafton. Nel 1859, con la Guerra civile americana ormai imminente, cercarono l'autosufficienza anche attraverso la coltivazione del cotone. La zona, pianeggiante e irrigata dal Virgin River, sembrava promettente. Ma l'acqua, necessaria alla vita, divenne anche una minaccia: "Nel 1862 ci fu un'alluvione devastante. Fu causata dal fatto che il fiume alle nostre spalle si alzò improvvisamente. Iniziarono a coltivare cotone qui, nelle pianure, dove il terreno era piatto e c'era irrigazione e acqua. Ma il Virgin River poteva cambiare molto rapidamente. Per questo la vita qui non fu mai facile", dice la nostra guida.

Oggi, camminando tra le abitazioni abbandonate e davanti alle lapidi del cimitero, si percepisce la fragilità di quella comunità. E in fondo anche il suo eroismo. Grafton non è soltanto una location cinematografica: è un luogo dove il paesaggio, il silenzio e la memoria raccontano il coraggio di chi ha provato a costruire un futuro in un territorio tanto bello quanto ostile. Un coraggio che merita enorme rispetto.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini di askanews