Graduation Day Luiss Business School, talento e soft skills per il futuro

Roma, 9 set. (askanews) - Il conferimento del diploma che chiude un ciclo di studi e dà l'avvio a un percorso professionale e di vita. Questo il senso del Graduation Day della Luiss Business School dedicato ai Master Full Time che ha visto protagonisti circa 600 studenti davanti a una platea di oltre 2mila persone al Palatiziano di Roma.

Luca Pirolo, Head of Specialized Master Luiss Business School: "Il compito di una business school in particolare di Luiss Business School è quello non solo di fornire competenze tecniche che servono ad arricchire il patrimonio di conoscenze dello studente, ma soprattutto soft skills che permettano loro di andare a comprendere come il mondo evolve e come saper adattare le loro competenze acquisite all'evoluzione del contesto di riferimento. Per raggiungere questo obiettivo, le partnership con aziende, istituzioni, organismi dei vari settori rappresentati dall'offerta formativa di Luiss Business School valgono un ruolo fondamentale".

Il passaggio di consegne fisico e ideale tra studenti è stato quindi protagonista del Graduation Day: "A noi piace guardare questa cerimonia come una vera e propria staffetta in cui gli studenti della passata edizione danno il testimone i nuovi studenti che partiranno tra la fine di settembre e la fine di ottobre con le nuove edizioni del master. Quello che noi vogliamo conseguire è un obiettivo di andare a formare il ceto dirigente del domani sia a livello nazionale che a livello internazionale".

Componente essenziale del percorso formativo degli studenti è lo sport come momento di crescita individuale e di squadra.

Luigi Abete, Presidente Luiss Business School: "Il luogo che abbiamo scelto è il Palazzetto dello Sport di Roma perché l'università Luiss dà molta importanza oltre al momento dello studio al momento dello sport come non solo elemento di realizzazione personale ma anche come cultura del coinvolgimento del rispetto del riconoscimento delle regole del capire che l'avversario non è mai un nemico. Siamo molto contenti perché simbolicamente fare questa manifestazione in questo luogo in un solo giorno da una visibilità piena di quelli che sono i messaggi fondamentali della sistema universitario Luiss".

Luiss Business School, come ha detto il Dean Raffaele Oriani nel corso del suo intervento, oltre a essere un luogo di competizione è un luogo di lavoro di squadra e di rispetto in cui il talento da solo non è sufficiente ma dove è necessario capire chi si ha intorno, fidarsi di loro, assumersi le proprie responsabilità e avanzare insieme verso un obiettivo comune che è, in definitiva, il senso della leadership.