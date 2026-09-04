Governo, Salvini: no anticipo voto, arriveremo ad autunno 2027

Milano, 4 set. (askanews) - Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini esclude l'ipotesi di un election day in primavera del 2027: "Il governo arriverà a fine scadenza. Gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto a Schlein e a Conte nell'autunno del 2027". Quindi non ci sarà un anticipo del voto a primavera? "No, abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato", risponde ai giornalisti a Milano.

Quindi mantenendo separate politiche e comunali? "Certo. La scadenza delle amministrative è per norma in primavera, poi votano tante città importanti da Milano a Roma, Bologna, Torino a Napoli e poi in autunno gli italiani sceglieranno fra il centrodestra e il 'campetto'".

Sui malumori interni al Carroccio in vista di Pontida, Salvini ha detto: "Nella Lega non c'è nessuna fronda, io li ascolto e li incontro frequentemente come i sindaci e come i ministri. Io ascolto tutti, incontro tutti e valuto tutte le proposte costruttive e positive. Sarà una Pontida molto bella, molto partecipata. Ho già in testa alcuni temi e alcune sorprese e poi si corre perché l'alternativa è fra questo governo e la sinistra della patrimoniale, degli sbarchi, delle tasse". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un sopralluogo al Villaggio Olimpico di Milano, diventato studentato.

A chi chiede se entro la settimana prossima potrebbe esserci l'incontro con i governatori, Salvini ha risposto: "Noi settimana prossima abbiamo una due giorni come Lega molto importante, con tanti amministratori delegati per scrivere le idee della Lega sulla prossima legge di bilancio, quindi età pensionabile, flat tax, contributo delle banche, extra profitti, revisione dell'Isee, perché con l'attuale criterio dell'Isee sono espulsi da qualsiasi tipo di bonus o di agevolazione milioni di italiani che ne avrebbero bisogno, perché ci sono alcuni che collezionano 20 bonus il bonus bebè, il bonus affitto il bonus luce, il bonus gas, il bonus libri, il bonus sport, la casa popolare. E molto raramente sono italiani difficoltà, quindi abbiamo idee che spero gli alleati accolgano".