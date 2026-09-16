Governo, Meloni: vorrei governare fino al termine della legislatura

Roma, 16 set. (askanews) - "Finché io ho una maggioranza solida per governare intendo governare questa nazione", "ogni giorno leggo queste ricostruzioni, che io davvero non so da dove possono muovere, su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare", ma "io vorrei governare fino a fine legislatura".
Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa al termine del Cdm. "Finché potro governare questa Nazione cercherò di tentare di dare risposte il più possibili efficaci ai cittadini" ha aggiunto.