ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2026

Governo, Meloni: stabilità è la prima grande riforma data a nazione

Bari, 4 set. (askanews) - "La stabilità è la prima grande riforma data alla nazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione organizzata da Fdi a Bari per celebrare il traguardo del governo più longevo.

"Sono qui - ha aggiunto - per ripercorrere con voi, dove era questa nazione nell'ottobre del 2022 e dove si trova adesso. Vi dirò che cosa abbiamo fatto con il tempo che abbiamo avuto a disposizione perché possiate giudicare il nostro lavoro, perché in democrazia funziona così, chi chiede la fiducia dei cittadini poi deve rendere conto di come ha utilizzato quella fiducia".

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